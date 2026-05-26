La cotización del euro frente a la libra esterlina muestra un ligero descenso: en la última semana retrocedió -0.21% y en el último año acumula -0.78%, indicando una tendencia bajista moderada.

En la sesión de apertura de este martes, 26 de mayo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8635 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,15% en relación con el día anterior.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy ha mostrado un incremento notable en comparación con los días anteriores, lo que refleja un comportamiento ascendente. Este cambio ha generado un ambiente de optimismo entre los inversores, quienes se muestran más dispuestos a comercializar.

A pesar de la tendencia positiva actual, es importante mantener cautela. Los altibajos en el mercado pueden afectar la estabilidad a largo plazo, por lo que se recomienda monitorear de cerca las próximas variaciones en su cotización.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 1.95%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 3.66%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.