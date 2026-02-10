El dólar presenta una cotización de 17.2 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 10 de febrero de 2026, cifras que revelan que la moneda subió un 0.03% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.22 pesos y un mínimo de 17.18 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.22%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -15.53%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en los primeros días, seguido de algunas caídas y una estabilidad en los últimos días. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.17%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.88%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha aumentado, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en el mercado financiero. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la cotización del Dólar. Por otro lado, un dato de 1 igual a 0 habría indicado estabilidad en su valor. Este aumento en la cotización del Dólar podría estar relacionado con factores económicos locales o internacionales que están influyendo en la demanda de la moneda. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.