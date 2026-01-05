El dólar cotiza a 18.02 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 5 de enero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.64% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.03 pesos y un mínimo de 17.89 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.26%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 13.10%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo tres aumentos, lo que sugiere una cierta estabilidad en el mercado. Esta fluctuación podría reflejar factores económicos internos y externos que están influyendo en la demanda y oferta de la moneda.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.02%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que podría reflejar una mayor demanda por la moneda.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una disminución en el valor del Dólar. Actualmente, la tendencia positiva podría ser un indicativo de un fortalecimiento en la economía o cambios en el mercado financiero.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.