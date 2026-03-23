El Estado de México enfrentará este lunes 23 de marzo un día de contrastes climáticos extremos en cuestión de horas. Los habitantes deberán prepararse para una jornada que comenzará con frío intenso y heladas en zonas altas, continuará con un aumento de temperatura durante el mediodía y concluirá con lluvias, chubascos y posible granizo hacia el anochecer. Las primeras horas del día estarán marcadas por temperaturas extremadamente bajas, especialmente en las zonas montañosas del Estado de México. Se esperan mínimas de entre -5 °C y 0 °C, con la posibilidad de heladas que afecten la superficie de carreteras, automóviles y cultivos. Este fenómeno se produce por la radiación nocturna combinada con cielos despejados y aire frío que desciende desde las montañas. Los expertos recomiendan: A partir del mediodía, el sol comenzará a elevar las temperaturas, generando un ambiente más templado, con máximas que podrían superar los 20 °C en zonas bajas. Sin embargo, la humedad proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México favorecerá la formación de nubes y aumento de la sensación de bochorno en algunas áreas. Los cambios de temperatura pueden afectar a personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, por lo que se recomienda: Hacia el final del día, el cielo se nublará y se esperan chubascos de entre 5 y 25 mm, algunos acompañados de descargas eléctricas e incluso granizo en ciertas regiones. Los vientos soplarán a velocidades de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, aumentando la sensación de frío y complicando la conducción. Para mantenerse seguro durante el anochecer, se recomienda: