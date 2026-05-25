El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este domingo, 24 de mayo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Guerrero a las 23.32 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 57 km al suroeste de Ometepec, con una profundidad de 7.7 kilómetros, latitud de 16.468° y una longitud de -98.886°.

Terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter en guerrero (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y no use elevadores; tras el evento, corte el gas y la electricidad si es seguro, mantenga una mochila de emergencia y atienda indicaciones oficiales.