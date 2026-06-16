El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este lunes, 15 de junio de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 22.40 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 55 km al noroeste de Cintalapa, con una profundidad de 146.7 kilómetros, latitud de 17.003° y una longitud de -94.13°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil informó hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, no usar elevadores y evacuar por rutas señalizadas; además, preparar una mochila de emergencia y revisar gas y electricidad tras el movimiento.