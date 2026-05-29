El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este jueves, 28 de mayo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Tabasco a las 23.53 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 27 km al suroeste de Frontera, con una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 18.398° y una longitud de -92.864°.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter sacude tabasco (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y no use elevadores; tras el evento, corte el gas y la electricidad si es seguro, mantenga una mochila de emergencia y atienda indicaciones oficiales.