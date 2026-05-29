En esta noticia

El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este jueves, 28 de mayo de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Tabasco a las 23.55 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 20 km al noreste de Jalpa de Méndez, con una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 18.306° y una longitud de -92.933°.

Te puede interesar

El Gobierno cambió las reglas de tránsito y ahora conductores podrán ser arrestados por estas infracciones
Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en tabasco (foto: Unsplash).
Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en tabasco (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

Te puede interesar

Carlos Slim le tiró un guante a Marcos Galperín: el negocio millonario que Mercado Libre no puede ignorar en México

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y no use elevadores; tras el evento, corte el gas y la electricidad si es seguro, mantenga una mochila de emergencia y atienda indicaciones oficiales.

Te puede interesar

El Tren Ligero “El Ajolote” cambiará su ruta y solo operará de Xochimilco a Ciudad Jardín: será por obras en la terminal Tasqueña