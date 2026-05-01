La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Las personas que nacieron bajo el signo de Virgo este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Aléjate de gente inestable y dependiente que se aferra a ti y solo te transmite negatividad. No te inmiscuyas en la vida ajena y permite que cada quien viva, ame y actúe conforme a su propia conciencia. Así evitarás que te alcancen miedos ajenos que no te pertenecen. Virgo, hoy el amor te favorece con calma y sinceridad si prestas atención a los detalles y escuchas con paciencia. Tu compatibilidad destacada del día es con Tauro. Para Virgo, la suerte en el trabajo mejora si te alejas de gente inestable y no te inmiscuyes en la vida ajena; al permitir que cada quien actúe según su conciencia, evitas miedos ajenos y abres paso a oportunidades. Virgo debe cuidar su salud con rutinas ordenadas, alimentación equilibrada para la digestión, hidratación constante y ejercicio moderado, gestionando el estrés con relajación y buen descanso. Aléjate de quien se aferra y te transmite negatividad. No te inmiscuyas en la vida ajena. Protege tu paz de miedos ajenos. En este contexto, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como referencia útil para anticipar tendencias y seguir lo que depara el futuro.