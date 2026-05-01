La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Los individuos que nacieron bajo el signo de Capricornio este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. En los próximos días, quizá incluso hoy, podría darse un grato reencuentro: volverás a coincidir con alguien de tu pasado que, con el paso del tiempo, puede ofrecerte nuevas miradas para tu vida. Nunca es tarde para volver a conectar con los demás. Capricornio tendrá buena suerte en el amor hoy: la calma y el realismo atraerán conexiones sinceras. Compatibilidad destacada con Tauro. Capricornio, en el trabajo la suerte te sonríe: un reencuentro con alguien del pasado puede abrirte nuevas perspectivas y desbloquear oportunidades; nunca es tarde para reconectar y aprovechar ese impulso. Capricornio, cuida tu salud con rutinas constantes: equilibra trabajo y descanso, realiza ejercicio que fortalezca huesos y articulaciones, mantén buena postura y estira a diario. Prioriza una alimentación rica en calcio y vitamina D, hidrátate bien y toma pausas para manejar el estrés. Abre espacio para el reencuentro. Escucha su perspectiva con calma. Sugiere mantener el contacto. En tiempos de cambios constantes, la consulta diaria del horóscopo se perfila como un ejercicio breve para tomar el pulso de la jornada y anticipar escenarios, una referencia útil para intuir qué podría deparar el futuro cercano.