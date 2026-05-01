Este viernes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoSagitario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Si has asumido una responsabilidad mayor, es ahora cuando de verdad comprendes lo que conlleva. Puede que extrañes parte de la autonomía que antes tenías y que ahora ya no es la misma. Aun así, piensa en las ventajas y compensaciones que recibes. Hoy Sagitario tendrá buena estrella en el amor: la honestidad y la alegría atraerán conexiones, con especial compatibilidad con Aries; tómalo como entretenimiento. Sagitario, tu suerte en el trabajo mejora al asumir más responsabilidad: aunque extrañes parte de tu autonomía, las ventajas y compensaciones que recibes ahora te favorecen y abren nuevas oportunidades. Sagitario, mantén el equilibrio: ejercicio regular sin excesos, buena hidratación y alimentación ligera; duerme lo suficiente y reduce el estrés con tiempo al aire libre y pausas conscientes. Elige una prioridad clara. Delega lo posible y comunica límites. Anota hoy tres ventajas de esta responsabilidad. En tiempos de cambios constantes, la consulta diaria del horóscopo se perfila como un ejercicio breve para tomar el pulso de la jornada y anticipar escenarios, una referencia útil para intuir qué podría deparar el futuro cercano.