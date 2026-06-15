El Departamento de Estado de Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo servicio opcional para agilizar el trámite de visas de turismo y negocios, lo que beneficiará a todos los extranjeros, particularmente a quienes viajen a los estados fronterizos como Nuevo México, California y Texas.

De acuerdo con el Registro Federal, el programa piloto permitirá a determinados solicitantes obtener una cita para la entrevista consular dentro de los 10 días posteriores al pago del cargo extra de USD 750, siempre que el trámite se realice en embajadas y consulados seleccionados. Esto se sumará al costo habitual de USD 185 por solicitud.

Medida nacional: Estados Unidos revocará la visa americana a todos los extranjeros que muestren este documento

Las autoridades informaron que la lista se dará a conocer a través del portal oficial de trámites consulares antes de la entrada en vigor del programa.

¿Cómo acelerar el trámite de la visa?

La iniciativa funcionará entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, con una cantidad limitada de cupos en cada representación diplomática participante. Su continuidad más allá de ese período dependerá de la demanda y de los resultados obtenidos durante la prueba.

La medida surge en un contexto de alta demanda de visados y de mayores controles migratorios implementados en los últimos años, factores que contribuyeron a extender los tiempos de espera para obtener una entrevista consular en numerosos países.

No obstante, las autoridades aclararon que el pago de esta tarifa premium únicamente permite acceder a una cita más rápida y no garantiza la aprobación del documento migratorio. Cada solicitud continuará siendo evaluada de acuerdo con los requisitos migratorios vigentes.

¿Cuánto tarda el trámite de la visa?

En la actualidad, en varios países los tiempos de espera para entrevistas de visas de no inmigrante pueden extenderse durante meses, por lo que este nuevo servicio busca ofrecer una alternativa para quienes necesitan agilizar el proceso de viaje hacia Estados Unidos.

¿Qué se necesita para cruzar la frontera de México a Estados Unidos?

Las personas que deseen ingresar a Estados Unidos desde México deben cumplir con una serie de requisitos migratorios y aduaneros establecidos por las autoridades estadounidenses.

Documentos indispensables para ingresar a Estados Unidos

Entre los requisitos básicos se encuentra un pasaporte vigente, cuya validez debe cubrir todo el periodo de permanencia previsto en territorio estadounidense.

Además, es necesario presentar una visa estadounidense válida o una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), también conocida como visa láser. Este requisito aplica para todos los viajeros, incluidos los menores de edad, quienes deben contar con su propio documento migratorio.

Los ciudadanos de determinados países también pueden ingresar bajo el Programa de Exención de Visa, siempre que obtengan previamente una autorización electrónica de viaje (ESTA), según las disposiciones vigentes.

Permiso I-94 para viajes más allá de la frontera

Quienes planeen desplazarse más de 40 kilómetros al interior de Estados Unidos o permanecer en el país durante más de 30 días deben tramitar el permiso I-94, que registra oficialmente la entrada del visitante.

Las autoridades recomiendan realizar este trámite y efectuar el pago correspondiente en línea antes de llegar al punto fronterizo para agilizar el proceso de ingreso.