El Programa de Verificación Vehicular constituye una obligación anual para millones de conductores en México, orientado a monitorear las emisiones contaminantes y asegurar que los automóviles cumplan con los estándares ambientales . No obstante, no todos los propietarios están obligados a participar en este proceso.

Las autoridades mexicanas han implementado exenciones específicas que favorecen a ciertos tipos de vehículos. Esta disposición tiene como objetivo reconocer aquellas unidades que, debido a sus características técnicas o uso especializado, no generan el mismo impacto ambiental que los automóviles convencionales.

Eliminan la verificación vehicular y ya no será necesaria para todo este tipo de vehículos (foto: archivo).

Vehículos Exentos del Proceso de Verificación

La relación de vehículos exentos de verificación en 2026 abarca seis categorías fundamentales:

Los autos con matrícula de vehículo antiguo o de colección o traslado.

Los vehículos con tecnología sustentable.

Los autos completamente eléctricos o híbridos de categorías I e II.

Motocicletas que circulan por territorio nacional.

Los tractores agrícolas.

La maquinaria industrial.

Calendario de verificación para otros vehículos

Para aquellos que están obligados a realizar el trámite, el segundo semestre de 2026 establece un calendario específico según el color del engomado y la terminación de las placas .

Es fundamental que los propietarios de vehículos se mantengan informados sobre estas fechas para evitar inconvenientes y cumplir con las normativas establecidas.

El cronograma avanza de forma progresiva:

El segundo semestre arrancó el 1 de julio. El calendario por engomado es:

Amarillo (placas 5 y 6): 1 de julio al 31 de agosto

Rosa (placas 7 y 8): 1 de agosto al 30 de septiembre

Rojo (placas 3 y 4): 1 de septiembre al 31 de octubre

Azul (placas 1 y 2): 1 de octubre al 30 de noviembre

Verde (placas 9 y 0): 1 de noviembre al 31 de diciembre

De acuerdo a las autoridades, el precio del trámite se mantendrá estandarizado para todos los hologramas. El costo equivale a 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente más IVA, es decir aproximadamente 738 pesos.

Los vehículos de otras entidades que soliciten voluntariamente la verificación en la capital pagarán 630 pesos, con excepción de los del Estado de México.