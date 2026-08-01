En el transcurso de este viernes, 31 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 22.01 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 134 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 13.936° y una longitud de -93.13°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter sacude chiapas (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades recomiendan mantener la calma: agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y permanecer en zonas seguras hasta que termine el movimiento.

Tras el sismo, evacuar por escaleras hacia puntos de encuentro, cortar gas y electricidad si es seguro, no usar ascensores y seguir información oficial por radio o canales verificados.