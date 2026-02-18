La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma de ley constitucional para reducir las pensiones que ya reciben ex funcionarios públicos de alto rango para que “no ganen más del 50%” de lo que gana la presidenta. El anuncio se da entre acusaciones de Julio Scherer Ibarra a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la administración pasada y la actual, de favorecer “compensaciones vitalicias” a extrabajadores de Luz y Fuerza. En el recién publicado libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez se menciona que gracias a un decreto de 2022, supuestamente impulsado por Jesús Ramírez Cuevas, se favoreció a extrabajadores de Luz y Fuerza de cierto grupo sindical. Es decir, lo acusa de generar un pasivo de casi MXN $27,000 millones como clientelismo político. Según el ejemplo que dio a conocer la presidenta, un exfuncionario de Luz y Fuerza, en lugar de recibir 1 millón de pesos mensuales, recibiría 70 mil pesos al mes. “Hay poco más de 14 mil extrabajadores. Al año esto representa 28 mil millones de pesos. Y 9,457 extrabajadores, el 67 por ciento, casi el 70 por ciento, reciben una pensión de 100 mil a un millón de pesos. Tenemos una persona que recibe poquito más de un millón de pesos mensuales”. La propuesta de reforma dejaría fuera a los trabajadores de base con contratos colectivos, en lo que llamó un esfuerzo de “pensiones sin privilegios”. La iniciativa de reforma, que se enviará el día lunes 23 de febrero al Congreso, considera incluir empresas de participación estatal. Las entidades afectadas serían Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, organismos descentralizados, empresas públicas, banca de desarrollo, como Bancomext, y fideicomisos públicos. La presidenta estimó un ahorro de hasta MXN $5 mil millones anuales “para programas sociales”. Anteriormente ya ha criticado a personajes que salen del sector público para entrar al sector privado, al sugerir que lo hacen para compartir información privilegiada y sacar provecho de las prestaciones del Estado.