La cinta métrica es una herramienta indispensable en cualquier casa. Se utiliza para medir muebles, instalar estantes, colgar cuadros o realizar trabajos de reparación y bricolaje. Sin embargo, hay un detalle que suele pasar desapercibido: los números impresos en rojo que aparecen en muchos modelos y que tienen una función muy específica.

Aunque para la mayoría parecen ser solo una diferencia de color, estas marcas fueron incorporadas para facilitar determinadas tareas de construcción y carpintería.

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¿Qué significan los números rojos de la cinta métrica?

En numerosas cintas métricas, especialmente las que incluyen el sistema imperial, algunos números aparecen resaltados en rojo. Estas marcas se repiten cada 16 pulgadas, una distancia equivalente a 40,6 centímetros.

Su objetivo es señalar la separación estándar utilizada para colocar montantes o parantes en la construcción de paredes . De esta manera, quienes trabajan en obras o realizan tareas de carpintería pueden identificar rápidamente los puntos de fijación sin tener que efectuar cálculos constantes.

Esta referencia agiliza el trabajo, mejora la precisión y ayuda a reducir errores durante la instalación de estructuras.

Un detalle que muchos desconocen

Muchas cintas métricas comercializadas incorporan la escala imperial. Por esa razón, los números rojos siguen presentes, aunque gran parte de los usuarios desconoce cuál es su utilidad.

Para quienes realizan remodelaciones, trabajos de carpintería o construcciones, estas marcas pueden resultar de gran ayuda al momento de mantener distancias uniformes y realizar mediciones repetitivas.

Otros detalles ocultos de la cinta métrica

Además de los números resaltados, la cinta métrica incorpora características pensadas para mejorar la exactitud de las mediciones.

Una de ellas es el gancho metálico ubicado en el extremo. Aunque muchas personas creen que su movimiento es un defecto, en realidad fue diseñado para desplazarse unos milímetros. Ese pequeño juego compensa el espesor del propio gancho y permite obtener mediciones precisas tanto al tomar referencias desde un borde exterior como desde el interior de una superficie.

Otro dato poco conocido es que muchas cintas indican en la carcasa el ancho exacto del cuerpo de la herramienta. Gracias a esa información, es posible medir espacios internos apoyando la cinta contra una pared y sumando automáticamente la medida de la carcasa, sin necesidad de realizar cálculos adicionales.