Se aproxima una fuerte tormenta este martes 15 de septiembre: habrá lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes vientos en estas zonas

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El tiempo volverá a presentar condiciones inestables en diferentes regiones de Colombia este martes 15 de septiembre, con lluvias que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento en los sectores donde se desarrollen las tormentas.

El panorama coincide con el incremento de las precipitaciones previsto para esta semana. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene bajo seguimiento las condiciones atmosféricas y advierte sobre un escenario de contrastes en el territorio nacional, con zonas afectadas por lluvias y otras donde predominan las altas temperaturas y el tiempo seco.

Además, una onda tropical que transita durante esta semana favorecerá el aumento de la nubosidad, las precipitaciones y los vientos en distintas regiones del país entre el 14 y el 18 de septiembre.

¿Dónde habrá lluvias y tormentas este martes 15 de septiembre?

De acuerdo con el panorama meteorológico, las precipitaciones tendrán presencia en diferentes puntos del occidente, norte, centro y oriente de Colombia.

El mapa del pronóstico muestra condiciones de lluvia o tormenta en sectores de Cartagena, Caucasia, Bucaramanga, Arauca, Nuquí, Cali, Albania, Mitú, Puerto Carreño, Puerto Inírida y Tarapacá. Para Bogotá también aparecen precipitaciones, aunque con un escenario menos intenso que en otros puntos.

Las temperaturas máximas previstas presentan diferencias importantes según la región. Mientras Cartagena podría alcanzar los 32 °C y Caucasia los 33 °C, Bogotá tendría registros considerablemente menores, cercanos a los 20 °C.

En sectores donde se presenten tormentas, las precipitaciones pueden estar acompañadas por actividad eléctrica y aumentos repentinos en la intensidad del viento. El IDEAM utiliza sus boletines nacionales para actualizar los escenarios de lluvia y las alertas asociadas a las condiciones meteorológicas.

Se aproxima una fuerte tormenta este martes 15 de septiembre: habrá lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes vientos en estas zonas EFE

IDEAM mantiene alertas por las lluvias en Colombia

El escenario de precipitaciones también mantiene la atención sobre el riesgo de deslizamientos de tierra. En su reporte del 14 de septiembre, el organismo informó que 196 municipios presentan algún nivel de alerta por esta amenaza: 53 se encuentran en alerta roja, 79 en naranja y 64 en amarilla.

Las áreas con mayor atención se concentran principalmente en el Pacífico y los piedemontes Llanero y Amazónico, mientras otras regiones del país enfrentan un escenario opuesto, con altas temperaturas y riesgo de incendios de cobertura vegetal.

Ante este panorama, el pronóstico puede modificarse durante la jornada debido a la evolución de las condiciones atmosféricas, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones oficiales del IDEAM.