En Estados Unidos hay 11 feriados federales que alcanzan a la población de todo el país, y después, cada estado tiene festividades propias que solo afectan a su territorio.

En Estados Unidos hay 11 feriados federales que alcanzan a la población de todo el país, y después, cada estado tiene festividades propias que solo afectan a su territorio. En el caso del Día de Nevada, cae el último viernes de octubre de cada año.

Por lo tanto, el viernes 30 de octubre de 2026, las oficinas gubernamentales estarán cerradas, así como también las escuelas y algunos negocios que se sumen al día de descanso.

El Gobierno declaró feriado para el viernes 30 de octubre: ¿Qué se celebra?

El Día de Nevada conmemora la fecha en la que se convirtió en un estado. Resulta que en 1854, aunque Nevada era una zona poco conocida, se descubrió un yacimiento de oro que produjo más de mil millones de dólares en minerales de plata y oro.

A partir de este hecho, es que dos años más tarde se convirtió en territorio y el 31 de octubre de 1864 en un estado de Estados Unidos.

No obstante, el hecho de que se celebre el último viernes de octubre es una decisión muy posterior: fue a partir de octubre del año 2000 que comenzó a adoptar este sistema por decisión de la legislatura estatal.

En el caso del Día de Nevada, cae el último viernes de octubre de cada año. Imagen ilustrativa ChatGPT

Se suma un nuevo día de descanso y se realizarán actividades conmemorativas

El Día de Nevada es una fecha festiva en todo el territorio estatal, pero las celebraciones más importantes se llevan a cabo en Carson City.

Desde el desfile clásico y tradicional hasta concursos de perforación de rocas, batallas de bandas, concursos de barbas y eventos deportivos, las actividades buscan honrar el legado del estado. Algunos visitantes también realizan la visita guiada por la mansión del Gobernador.

Por otro lado, el Banco Estatal de Nevada permanecerá abierto, aunque algunas sucursales podrían cerrar antes de lo habitual. En cualquier caso, se recomienda consultar los horarios del transporte público por el cambio de cronograma.