Si bien Estados Unidos endureció los controles fronterizos, existe un documento que permite a los mexicanos ingresar legalmente por razones comerciales, familiares o turísticas, siempre y cuando sea por periodos cortos de tiempo.

De esta manera, quienes cumplan con ciertos requisitos podrán entrar sin necesidad de presentar visa americana, pasaporte o Real ID. No obstante, esta posibilidad solo aplica para quienes crucen la frontera por vía terrestre o marítima.

Visa láser: así funciona el documento que los ciudadanos de México pueden usar para ingresar legalmente a Estados Unidos. Fuente: archivo.

Ni visa, ni pasaporte, ni Real ID: el documento que autoriza el ingreso legal a Estados Unidos

Esta alternativa es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como “visa láser”. Este documento, emitido por el gobierno de Estados Unidos, permite a su titular visitar determinadas regiones del país hasta por 30 días, siempre y cuando entre por tierra o mar directamente desde México.

Además, funciona como visa B1/B2 cuando se presenta con un pasaporte válido, para entrar a cualquier parte de Estados Unidos por cualquier vía.

Quiénes pueden tramitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo

El documento es emitido únicamente a ciudadanos de México que cumplan con los requisitos para obtener una visa B.

Entre estos requisitos se incluyen: demostrar lazos sólidos con su país de origen -como empleo estable, propiedades, vínculos familiares o compromisos académicos- que aseguren su regreso una vez concluido su estancia temporal en Estados Unidos; justificar el propósito del viaje (ya sea turismo, tratamiento médico o negocios); y contar con recursos económicos suficientes para cubrir los gastos durante la estadía, sin necesidad de trabajar en territorio estadounidense.

Sin visa americana y con un sólo documento: así puedes ingresar a Estados Unidos con pocos requisitos. Fuente: Shutterstock.

A qué regiones de Estados Unidos puedes ingresar sin visa americana y con este documento

La “visa láser” ´permite a su titular visitar las siguientes regiones fronterizas de Estados Unidos:

California , dentro de 40 kilómetros de la frontera.

, dentro de 40 kilómetros de la frontera. Arizona, dentro de 121 kilómetros de la frontera.