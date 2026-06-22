Confirmado| El Gobierno de México embargará y dejará sin validez los documentos de identidad de las personas que incumplan esta norma. (Representación creada con IA)

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Las autoridades mexicanas mantienen vigentes diversas disposiciones para garantizar la autenticidad de los pasaportes y demás documentos de viaje. Entre ellas, existe una norma que establece la pérdida de validez o retención de aquellos documentos que presenten daños, alteraciones o modificaciones que dificulten la correcta identificación de su titular.

Esta regulación forma parte del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje de México y se aplica tanto dentro del territorio nacional como en las representaciones consulares mexicanas en el extranjero. Su objetivo es preservar la seguridad de los documentos oficiales y evitar posibles usos indebidos.

Muchas personas desconocen que un pasaporte deteriorado o alterado puede dejar de ser válido incluso antes de su fecha de vencimiento, lo que podría generar inconvenientes al momento de realizar trámites o viajes internacionales.

Atención: en qué casos un pasaporte puede perder su validez en México

De acuerdo con el Artículo 6 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, un pasaporte o documento de identidad y viaje puede quedar sin validez cuando presente determinadas irregularidades físicas o modificaciones.

La norma señala que perderán validez los documentos que:

Presenten alteraciones o enmiendas .

Estén mutilados o dañados .

Carezcan de hojas o de su cubierta.

Contengan e scritos, anotaciones o marcas que dificulten la identificación de su titular.

Presenten defectos que impidan verificar correctamente la información contenida en ellos.

La pérdida de validez no depende únicamente de una modificación intencional. También puede producirse cuando el estado físico del documento impide confirmar adecuadamente los datos de la persona titular.

Cuándo la autoridad puede retener el documento de identidad

El mismo artículo establece una medida adicional para determinados casos. Cuando las alteraciones o enmiendas hayan sido realizadas con el objetivo de modificar la información contenida en el documento, este podrá ser retenido por la autoridad competente.

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La retención puede ser efectuada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dentro de México o por una oficina consular mexicana cuando el documento sea presentado en el extranjero.

En estos casos, la autoridad no solo considera inválido el pasaporte, sino que además procede a conservar físicamente el documento debido a las irregularidades detectadas.

Qué sucede con los pasaportes destruidos, dañados o mutilados

Los consulados mexicanos también suelen retener los pasaportes que son entregados durante trámites de reposición cuando estos se encuentran destruidos, dañados o mutilados.

Esto ocurre porque el documento deteriorado debe ser cancelado al momento de emitirse uno nuevo. Se trata de un procedimiento administrativo habitual que busca evitar que un pasaporte previamente invalidado continúe en circulación.

La regulación que contempla estas medidas no es reciente y forma parte de las disposiciones vigentes desde hace años. Además, la normativa aclara que determinadas alteraciones realizadas para modificar información pueden dar lugar a las acciones legales que correspondan conforme a la legislación aplicable.

Situaciones que pueden afectar la validez de un pasaporte

Para evitar inconvenientes durante viajes o trámites oficiales, las autoridades recomiendan conservar el documento en buen estado y verificar periódicamente su condición física.

Algunas situaciones que pueden generar problemas son:

Roturas en páginas o cubierta.

Manchas que afecten los datos personales.

Fotografías deterioradas .

Información modificada manualmente.

Hojas faltantes .

Daños ocasionados por agua, fuego o manipulación indebida.

Mantener el pasaporte en condiciones adecuadas ayuda a garantizar que el documento continúe siendo aceptado por las autoridades migratorias y consulares cuando sea necesario utilizarlo.