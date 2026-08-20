Requisitos en el Espacio Schengen: qué pasa si viajas a España o Italia con el pasaporte por vencer

Mientras los controles en las fronteras internacionales continúan exigiendo estrictas normas de seguridad, viajar a España, Italia o cualquier otro país del Espacio Schengen obliga a cumplir con requisitos migratorios específicos.

Uno de los principales es contar con un pasaporte válido y vigente. En aeropuertos de gran tránsito como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Roma-Fiumicino y Milán-Malpensa, las autoridades fronterizas verifican rigurosamente la documentación para permitir el ingreso al territorio comunitario.

¿Vas a España o Italia? Fuente: El Cronista.

Por ello, retrasar la renovación del pasaporte puede convertirse en un problema incluso antes de abordar el avión. Las aerolíneas también revisan los documentos de viaje y pueden impedir el embarque si el pasajero no cumple con las condiciones exigidas por ley.

Además del pasaporte, cada viajero debe cumplir los requisitos migratorios correspondientes a su nacionalidad y destino. Tener la documentación vigente es fundamental para evitar contratiempos al viajar por el Espacio Schengen.

Tener la documentación vigente es fundamental para evitar contratiempos al viajar por el Espacio Schengen. IA

¿Qué exigen las aerolíneas antes del embarque?

En la mayoría de los casos, el inconveniente se detecta durante el check-in. Las compañías aéreas están obligadas por normativa internacional a verificar que cada pasajero cuente con la documentación necesaria para ingresar al país de destino. Para ello utilizan las bases de datos y manuales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) , que reúnen los requisitos migratorios vigentes de cada Estado.

Si el personal de la aerolínea detecta que el pasaporte está vencido, presenta daños que dificultan su lectura (como páginas desprendidas, datos ilegibles o tapas deterioradas) o no cumple con el período mínimo de vigencia exigido, la empresa puede impedir el embarque.

Las compañías realizan este control porque pueden recibir importantes sanciones económicas si transportan pasajeros que no reúnen la documentación requerida para ingresar al país de destino.

¿Tienes pasaporte italiano?

¿Qué exigen las autoridades del Espacio Schengen?

Una vez en el aeropuerto de llegada, el control definitivo corresponde a las autoridades fronterizas de cada país. Tanto España como Italia aplican el Código de Fronteras Schengen (Reglamento UE 2016/399), que establece las condiciones para el ingreso de ciudadanos de terceros países.

Para los viajeros que no pertenecen a la Unión Europea, el pasaporte debe cumplir con dos requisitos fundamentales:

Tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores.

Además, los agentes fronterizos pueden solicitar documentación complementaria, como: