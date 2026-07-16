Envolver tarjetas de débito y crédito en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA.

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En un entorno en el cual los pagos digitales han adquirió una relevancia considerable en la cotidianidad, la salvaguarda de la información bancaria se ha transformado en una de las preocupaciones primordiales para los consumidores.

Las tarjetas modernas emplean tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), permitiendo la realización de pagos al acercarlas a un lector mediante ondas de corta distancia.

Este desarrollo simplifica diversas operaciones cotidianas, aunque también propicia técnicas como el skimming inalámbrico, que procura obtener información sin contacto físico directo con el dispositivo.

El expansión de las tarjetas con sistema sin contacto ha traído consigo nuevos retos en el ámbito del fraude. En este contexto, ha empezado a ganar popularidad una solución doméstica: recubrir las tarjetas con papel aluminio para prevenir posibles sustracciones de datos.

Pese a que pueda considerarse una medida drástica, esta propuesta halla su justificación en la física de las señales electromagnéticas. Especialistas en seguridad examinan su eficacia y advierten que no constituye una solución definitiva en un entorno financiero que se torna cada vez más complejo.

Ante esta problemática, el papel aluminio se erige como una barrera conductora que bloquea las señales electromagnéticas. Al envolver la tarjeta, se crea un efecto análogo al de una jaula de Faraday, lo cual impide que dispositivos externos intercepten la información.

De tal forma, la técnica puede mermar la probabilidad de lecturas no autorizadas en espacios concurridos como aeropuertos o medios de transporte público.

¿De verdad te protege del robo de datos?

Por su parte, análisis del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología sostienen que el bloqueo de señales mediante materiales conductores sí funciona desde el punto de vista físico.

Sin embargo, remarcan que la distancia necesaria para captar datos de una tarjeta sin contacto suele ser muy corta, lo que limita el alcance real de estos ataques.

Especialistas coinciden en que el método tiene base científica, aunque su efectividad depende del contexto. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los casos de robo de datos mediante RFID existen, pero son poco frecuentes en comparación con otras formas de fraude digital, como el phishing o la clonación tradicional.

En consecuencia, envolver tarjetas en aluminio puede ofrecer una capa adicional de protección, pero no constituye una defensa completa ni imprescindible para la mayoría de los usuarios.

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¿Solución efectiva o mito moderno?

El papel aluminio puede ser útil en situaciones específicas, sin embargo, su efectividad es limitada ante los retos contemporáneos en el ámbito de la ciberseguridad.

Además, organismos como la Interpol advierten que los ciberdelincuentes suelen recurrir a métodos más sofisticados y rentables que el escaneo inalámbrico en la vía pública, tales como el robo de credenciales digitales o ataques a plataformas online.

El uso de papel aluminio no es un mito, sin embargo, no se considera una solución definitiva. Expertos en seguridad sugieren la prioridad de emplear herramientas diseñadas específicamente para este propósito, como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias que ofrezcan alertas en tiempo real.