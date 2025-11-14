La Secretaría de Energía, Pemex y las principales distribuidoras de Gas LP o Gas Licuado de Petróleo de desmintieron las versiones sobre racionamientos en el centro del país. En un comunicado, el Gobierno de México y Petróleos Mexicanos aseguraron que la información difundida en diversos medios es incorrecta y que existe “estrecha coordinación y diálogo permanente” para garantizar el suministro nacional.

El Gobierno de México que la producción e importación de gas LP continúa con normalidad y que el envío a la zona centro se realiza mediante autotanques y ductos. Señalaron que el abastecimiento está garantizado y llamaron a la población a mantener la calma ante rumores infundados.

Pemex asegura que todas las empresas petroleras están cumpliendo con el abastecimiento

SENER, Pemex y empresas como SoniGas, Gas Metropolitano e Hidrogas reiteraron que el suministro está asegurado en todos los estados del país. Indicaron que la operación de inventarios es estable y afirmaron que “el abasto del gas LP está garantizado” para atender la demanda regular.

Las autoridades también explicaron que la logística nacional funciona sin interrupciones desde los puntos de importación y los ductos de Pemex. Subrayaron que no existe ningún plan de racionamiento y que los reportes de desabasto carecen de sustento técnico y operativo.

Pemex hizo un llamado urgente a la población para evitar el pánico

El Gobierno de Claudia Sheinbaum pidió evitar compras de pánico y recordó que los inventarios actuales permiten cubrir sin dificultad el consumo doméstico. Destacó que tanto el sector público como el privado trabajan coordinados para “garantizar el abasto en beneficio de las familias mexicanas”.

“Hacemos un llamado a la población a mantener la calma y no realizar compras de pánico”, Pemex.

Las empresas distribuidoras de gas y petróleo hicieron un llamado a confiar en la información oficial y a mantener patrones de consumo habituales. Aseguraron que cuentan con reservas suficientes y recalcaron que no existe riesgo para el suministro en el corto ni mediano plazo.