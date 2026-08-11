México permite el ingreso de extranjeros de decenas de países que normalmente requieren visa, siempre que presenten una residencia o visa vigente emitida por determinadas naciones.

México mantiene requisitos migratorios específicos para ciudadanos de numerosos países y regiones del mundo. Sin embargo, la legislación vigente contempla excepciones que facilitan la entrada al territorio nacional sin necesidad de tramitar una visa mexicana.

Claudia Sheinbaum confirmó el envío de ayuda humanitaria a Venezuela Fuente: EFE José Méndez

Esta medida busca agilizar los viajes de turismo, negocios y otras actividades no remuneradas para personas que ya cuentan con autorizaciones migratorias emitidas por países considerados de alta confianza en materia de control fronterizo.

¿Qué documento permite entrar a México sin una visa mexicana?

Los ciudadanos de países que normalmente requieren visa para ingresar a México pueden quedar exentos de este requisito si presentan alguno de los siguientes documentos vigentes:

Tarjeta de residencia permanente de Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido o cualquier país del Espacio Schengen.

Visa válida y vigente de Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido o cualquier país del Espacio Schengen.

Tarjeta de Viajero de Negocios APEC (ABTC) aprobada por México.

Certificados especiales para tripulaciones aéreas o marítimas en casos específicos.

Esta excepción aplica principalmente para estancias como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, incluyendo turismo y viajes de negocios. Aun así, las autoridades migratorias pueden solicitar comprobantes sobre el motivo del viaje, reservas de hospedaje, boletos de salida del país o evidencia de solvencia económica.

Formal y confirmado: China establece su primera base militar fuera de Asia y dónde muchos consideran iniciará la Tercera Guerra Mundial (foto: archivo).

¿Qué países sí requieren visa para viajar a México?

El Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene una lista de países cuyos ciudadanos deben obtener una visa mexicana antes de viajar, salvo que cumplan con alguna de las excepciones mencionadas.

Entre los países más relevantes que sí requieren visa se encuentran:

China

India

Cuba

Venezuela

Brasil

Ecuador

Perú

Sudáfrica

Rusia

Ucrania

Indonesia

Filipinas

Tailandia

Marruecos

Nigeria

La lista oficial también incluye naciones de África, Asia, Europa del Este, Medio Oriente y Oceanía. Entre ellas figuran Afganistán, Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka, Etiopía, Kenia, Ghana, Senegal, Serbia y Vietnam, entre otras, de acuerdo con el listado difundido por las autoridades migratorias mexicanas.

Quienes viajen a México deberán presentar un pasaporte vigente y, en caso de aplicar a una exención, la visa o residencia válida correspondiente. Además, la autoridad migratoria puede requerir documentos que acrediten el propósito de la visita y la salida prevista del país.