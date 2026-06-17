El Gobierno de Sinaloa habilitó un canje extraordinario que permite obtener una licencia de conducir con validez indefinida —es decir, para toda la vida—, pero el plazo para solicitarla se cierra el 30 de junio de 2026. A continuación, te contamos los detalles.

¿Por qué el 30 de junio marca el fin de esta oportunidad y qué pasa si no llegas a tiempo?

La ventana para acceder a la licencia de conducir permanente en Sinaloa no es indefinida, y las autoridades lo tienen claro. Las autoridades estatales fijaron el 30 de junio de 2026 como fecha límite absoluta para realizar el canje , y ya emitieron un llamado formal a la ciudadanía para que no deje pasar el plazo.

El mensaje es directo: esta modalidad no es parte del sistema ordinario de licencias de conducir del estado, sino una medida especial con tiempo acotado.

Quienes no completen el trámite antes de esa fecha perderán el beneficio y quedarán sujetos a las condiciones habituales de renovación periódica.

Por ahora, no existe ninguna disposición que garantice que esta oportunidad volverá a abrirse, por lo que los días que quedan son, en la práctica, la última oportunidad real para acceder a una licencia de conducir que no caduca nunca.

La licencia de conducir permanente en Sinaloa puede tramitarse en línea o en puntos oficiales antes de que cierre el plazo. Fuente: Shutterstock

Cuánto cuesta la licencia de conducir permanente en Sinaloa y quiénes pueden pedirla

El costo del trámite es de 2,323 pesos, una cuota fija que aplica de manera uniforme para todos los municipios del estado, sin importar si el solicitante vive en Culiacán, Mazatlán o Los Mochis.

En cuanto a los requisitos, el criterio es amplio: pueden solicitarla tanto quienes tienen su licencia de conducir vigente como quienes la tienen vencida, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su vencimiento.

El único requisito indispensable es haber contado previamente con una licencia de conducir emitida en el estado de Sinaloa. Una vez obtenida, la vigencia es indefinida: el conductor no deberá renovarla en ningún momento de su vida, lo que a largo plazo representa un ahorro considerable frente al sistema tradicional de renovaciones cada cierto número de años.

Dónde tramitar la licencia de conducir permanente: en línea, sin filas y desde cualquier municipio

El Gobierno del Estado habilitó tres vías oficiales para realizar el trámite, lo que elimina la excusa de la distancia o la falta de tiempo. La primera opción es acudir directamente a la Unidad de Servicios Estatales.

La segunda es presentarse en cualquiera de los 25 puntos de recaudación municipales distribuidos a lo largo del estado, pensados precisamente para descentralizar el proceso y facilitar el acceso a conductores de distintas regiones.

La tercera vía —y quizás la más conveniente para muchos— es completar el trámite de forma completamente digital a través del portal oficial ciudadano.sinaloa.gob.mx, sin necesidad de hacer filas ni trasladarse a ninguna oficina.

Para iniciar el proceso por cualquiera de las tres vías, el solicitante debe tener a la mano su licencia de conducir anterior —vigente o vencida— y contar con los datos de pago para cubrir los 2,323 pesos del costo oficial, confirmado por la Secretaría General de Gobierno del Estado.