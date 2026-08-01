El Servicio Militar Nacional en México es considerado un deber obligatorio para todos los ciudadanos mexicanos. Recientemente, la Defensa ha comunicado las modificaciones más actuales en los procesos de reclutamiento.

A partir de 2026, el Servicio Militar Nacional, en México, implementará nuevas regulaciones para aquellos que deseen obtener su Cartilla Militar. El esquema de entrenamiento se concentrará en sesiones sabatinas, según la información oficial proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El cumplimiento se reestructurará en dos escalones con actividades programadas exclusivamente para los fines de semana.

De acuerdo con el comunicado de Defensa Nacional, “el tiempo para llevar a cabo el Servicio Militar y liberar tu Cartilla del S.M.N. se modifica: 2 escalones con 13 sesiones sabatinas, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.”, lo que representa un ajuste significativo en la modalidad tradicional del servicio.

Por otra parte, la Defensa ha señalado que, al finalizar este periodo, se emitirá una constancia y la liberación oficial de la Cartilla Militar se llevará a cabo en diciembre de 2026.

El Servicio Militar Nacional en México es considerado un deber obligatorio para todos los ciudadanos mexicanos. Recientemente, la Defensa ha comunicado las modificaciones más actuales en los procesos de reclutamiento.

Nuevo esquema de capacitación: sábados obligatorios y constancia de finalización

Las sesiones estarán organizadas en dos etapas, cada una con actividades formativas enfocadas en disciplina, valores y respeto a los símbolos patrios.

Asimismo, se precisó que “la liberación de la cartilla para ambos escalones será en diciembre de 2026”, lo que unifica los tiempos para todos los participantes, independientemente del escalón en el que hayan sido asignados.

En ese sentido, la autoridad detalló que “al concluir el periodo del servicio militar, obtendrás una constancia de culminación”, documento que acreditará que el conscripto cumplió con las actividades correspondientes. Esta constancia será clave para el proceso de liberación de la Cartilla Militar.

El nuevo modelo del SMN establece una estructura más definida y concentrada en fines de semana, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación cívica.

Verificado | El Servicio Militar será necesario para hombres que deseen estudiar estas carreras en gran parte del país (foto: archivo).

Marco constitucional y participación voluntaria de las mujeres

La Secretaría de Defensa ha reiterado su invitación a las mujeres mayores de 18 años para que participen de manera voluntaria: “se les hace una atenta y respetuosa invitación al personal de mujeres (…) para que participen en las actividades del Servicio Militar Nacional”.

El Servicio Militar Nacional conserva su naturaleza obligatoria conforme a la normativa legal vigente en México. La dependencia subrayó que esta disposición se fundamenta en la Constitución, reafirmando así su naturaleza como un deber cívico para la ciudadanía.

En el documento se establece que “se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización”, quienes deberán desempeñarlo conforme a sus capacidades.