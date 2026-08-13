Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 13 de agosto .

Estas son las efemérides del 13 de agosto

1926: En la localidad cubana de Birán nace Fidel Castro Ruz, militar, revolucionario, estadista y político cubano que en 1955 se exiliará en México, desde donde preparará una guerrilla revolucionaria contra la dictadura del general cubano Fulgencio Batista. A finales de 1956 partirá a bordo del yate Gramma con un contingente de 80 hombres que al llegar a Cuba se establecerán en la Sierra Maestra. En 1958 llevarán a cabo con éxito la ocupación de Santiago y desde allí Fidel Castro lanzará la ofensiva final que recorrerá la isla de este a oeste, hasta entrar en La Habana en 1959. Será mandatario de su país como primer ministro desde 1959 hasta 1976 y presidente desde entonces hasta 2008. (Hace 100 años)

1899: Nace en Londres (Reino Unido), Alfred Hitchcock director de cine británico, al que llamarán "el mago del suspense". Con su manera de dirigir y realizar películas, logrará la genialidad. "La ventana indiscreta" (1954), "Con la muerte en los talones" (1959) y "Los pájaros" (1963), son una pequeña muestra de lo que su talento logrará concebir. (Hace 127 años)

1814: En la localidad suceca de Lodgo, nace Anders Jonas Angström, importante físico y astrónomo sueco al que se considera uno de los fundadores de la ciencia de la espectroscopia. En su honor se pondrá el nombre de Angströn a una unidad de longitud equivalente a 10-10 metros. (Hace 212 años)

1311: En Salamanca (España) nace Alfonso XI rey de Castilla, llamado "el Justiciero", bisnieto de Alfonso X "el Sabio". Con un año morirá su padre y accederá al trono. Durante su reinado, hasta su muerte en 1350, reforzará la autoridad de la corona. (Hace 715 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1996: Muere de una afección respiratoria en un hospital de Lisboa (Portugal) el militar y político portugués António de Spínola, que en 1974, se convirtió en el primer presidente del Portugal revolucionario durante cuatro meses y medio y que al año siguiente protagonizó una intentona golpista contra el rumbo izquierdista de los acontecimientos. (Hace 30 años)

1946: Muere en Londres (Inglaterra) Herbert George Wells, conocido como H. G. Wells, escritor británico, famoso por sus novelas de ciencia ficción. En 1895 escribió su primera novela de éxito, "La máquina del tiempo" a la que siguieron muchas otras como "El hombre invisible" en 1897, "La guerra de los mundos", etc. Muchas de sus obras han sido llevadas al cine. (Hace 80 años)

1910: Fallece en Londres (Reino Unido) la enfermera británica Florence Nightingale, pionera en la práctica de la enfermería cuyo trabajo y buen hacer salvaron miles de vidas. (Hace 116 años)

1863: Fallece en París (Francia) el pintor romántico francés Eugène Delacroix. "La libertad guiando al pueblo" tal vez sea su cuadro más famoso. (Hace 163 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante destacado es el nacimiento de Fidel Castro en 1926, ya que su papel como líder de la Revolución cubana transformó radicalmente la historia de Cuba y tuvo un impacto significativo en la política latinoamericana durante el siglo XX. Su lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista y su establecimiento como mandatario del país marcaron un cambio fundamental en la dirección del gobierno y la ideología en la región.