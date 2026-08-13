El euro presenta una cotización de 19.66 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 13 de agosto de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.24%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.68 pesos y un mínimo de 19.65 pesos.

En la última semana, la cotización del euro cayó -0.84% y en el último año acumula una variación de -8.59%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia claramente bajista: tras un breve repunte temprano, predominó una racha prolongada de descensos, cerrando el período cerca de mínimos.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.7 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad de la última semana del Euro fue del 2.48%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.54%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas durante este periodo, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

A pesar de esta tendencia al alza, es importante observar otros factores económicos que puedan influir en su cotización en el futuro. Una vigilancia constante del contexto económico es necesaria para prever cambios en la tendencia del Euro.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".