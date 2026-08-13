La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026 en México es de 12.23 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.30%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.25 pesos y un mínimo de 12.24 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense retrocedió -0.39% y en el último año acumuló una caída de -7.72%, señalando un debilitamiento sostenido.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar canadiense encadenó tres caídas, un repunte breve, otra caída, tres subidas y dos retrocesos finales, con saldo neto bajista.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.34%.

La cotización del Dólar canadiense hoy presenta una tendencia positiva en relación con los días anteriores, considerando que la variación en los últimos dos días ha sido favorable. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, indicando un aumento en su valor frente a otras divisas.

En contraste, si la tendencia fuera negativa, la cotización habría disminuido, reflejando un debilitamiento de la moneda. En este caso, la persistencia de una tendencia positiva podría ser un signo de confianza en la economía canadiense y su potencial de crecimiento.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".