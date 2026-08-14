Conoce quiénes podrán tramitar esta credencial y cuál es su alcance.

Para la mayoría de los extranjeros, ingresar a Estados Unidos requiere contar con un pasaporte vigente y, según la nacionalidad, una visa válida. Estos documentos suelen ser necesarios para quienes viajan al país con fines turísticos.

Los ciudadanos mexicanos que cuenten con una Tarjeta de Cruce Fronterizo vigente pueden ingresar por tierra o mar a determinadas zonas fronterizas de Estados Unidos sin presentar un pasaporte en cada cruce, siempre que respeten los límites geográficos y las condiciones de permanencia. La BCC funciona como una visa B1/B2 y no habilita por sí sola viajes a cualquier punto del territorio estadounidense.

Imagen creada con IA

Cuál es el documento para ingresar a Texas, California, Nuevo México o Arizona

En general, el Formulario DSP-150, conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) se utiliza de forma independiente para visitar por mar o por tierra las conocidas como “zonas fronterizas” durante 30 días. No obstante, las autoridades afirman que, cuando se presenta acompañado de pasaporte puede funcionar exactamente igual que una visa americana, habilitando el viaje por cualquier vía.

Este documento tiene una validez de 10 años desde el momento de su emisión, por lo que resultará fundamental verificar que se mantenga en vigencia al momento de realizar el viaje.

La BCC puede usarse de forma independiente para viajes de hasta 30 días a la zona fronteriza.

Visitar California, Texas, Nuevo México y Arizona: qué destinos permiten el ingreso con este formulario

Cuando no se acompañe de pasaporte, la BCC podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios, siempre que sea con fines de turismo, negocios no remunerados y encuentros familiares:

Texas : menos de 40 km de la frontera

California : menos de 40 km de la frontera

Nue vo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Quiénes pueden tramitar este formulario para visitar Texas, California, Nuevo México y Arizona

Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos

Ser mexicano y residir en México.

Tener pasaporte vigente para la tramitación

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2

Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar

El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.