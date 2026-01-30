Un reciente estudio ha revelado un método innovador que promete optimizar la pérdida de peso y la quema de calorías en un breve lapso de tiempo. La actividad física es un pilar fundamental para la promoción de la salud integral y adquiere una nueva dimensión con este descubrimiento .

Junto a una alimentación equilibrada, completa y nutritiva, la práctica deportiva facilita el objetivo de llegar al peso ideal y la ayuda a mejorar la calidad de vida.

Una de las estrategias clave para alcanzar el peso deseado, adaptada a las particularidades de género, edad, estatura y otros factores individuales, radica en generar un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que se queman en el día. Para ello, los expertos en salud y nutrición recomiendan seguir un plan alimenticio personalizado, acorde a la rutina y al nivel de desgaste físico de cada persona.

La innovadora técnica para bajar de peso con solo 10 segundos de ejercicio

El ejercicio físico se presenta como el tratamiento ideal para la prevención y reversión de los efectos adversos del sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Si bien todas las modalidades deportivas aportan beneficios significativos, existen técnicas específicas que permiten maximizar la quema de grasa en un menor lapso de tiempo, acelerando la obtención de resultados visibles.

El mejor ejercicio para quemar calorías y bajar de peso en días. Fuente: archivo

Al realizar ejercicio, el cuerpo utiliza energía, es decir el reservorio de calorías , para mover los músculos. Al quemar más calorías de las que de las que se consumen se genera un déficit calórico esencial para perder peso.

La ciencia respalda la premisa de que el tejido muscular, incluso en estado de reposo, consume una mayor cantidad de calorías en comparación con la grasa, lo que se traduce en un metabolismo más eficiente a largo plazo. Si bien las caminatas diarias han sido reconocidas por sus beneficios para la salud y su accesibilidad como forma de ejercicio, investigaciones recientes han revelado una alternativa aún más sencilla y con resultados superiores.

Un estudio realizado por la Universidad de Milán ha arrojado luz sobre la eficacia de las “micro caminatas” para la activación del metabolismo. Estos breves intervalos de actividad física , distribuidos a lo largo del día, han demostrado ser capaces de incrementar la quema de calorías hasta en un 60% en comparación con las caminatas continuas.

Cómo hacer las micro caminatas para quemar calorías y bajar de peso

Las “micro caminatas” consisten en intervalos de actividad física de corta duración, oscilando entre 10 y 30 segundos, distribuidos a lo largo del día. Según Francesco Luciano , experto en fisiología, este tipo de ejercicio desencadena un mayor consumo de energía y oxígeno durante el inicio de la actividad.