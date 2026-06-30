Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar.

Por eso, Netflix ofrece el ranking de lo más visto durante el domingo 28 de junio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.

Las películas más vistas de Netflix.

Las películas más vistas de Netflix.

6_ GOAT: Como cabras (GOAT) Will es una joven cabra con enormes aspiraciones a la que se le presenta la ocasión de su vida: sumarse al ámbito profesional y competir en rugebol, un deporte de máxima intensidad, mixto y de contacto pleno, protagonizado por los animales más veloces y temibles del planeta.

7_ Minions: El origen de Gru Mucho antes de llegar a ser un villano brillante, Gru no era más que un niño de doce años, en plena década de los setenta, que intentaba dominar el mundo desde el sótano de su casa en un barrio común y corriente, pero no le iba precisamente bien.