Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué mirar.
Por eso, Netflix ofrece el ranking de lo más visto durante el domingo 28 de junio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.
6_ GOAT: Como cabras (GOAT)
Will es una joven cabra con enormes aspiraciones a la que se le presenta la ocasión de su vida: sumarse al ámbito profesional y competir en rugebol, un deporte de máxima intensidad, mixto y de contacto pleno, protagonizado por los animales más veloces y temibles del planeta.
7_ Minions: El origen de Gru
Mucho antes de llegar a ser un villano brillante, Gru no era más que un niño de doce años, en plena década de los setenta, que intentaba dominar el mundo desde el sótano de su casa en un barrio común y corriente, pero no le iba precisamente bien.
9_ Gru 3. Mi villano favorito
Han despedido a Gru tras permitir que se escapara el supervillano Balthazar Bratt, exestrella infantil de los años 80 que, con la llegada de la pubertad, vio truncada su carrera y desde entonces ha desatado el caos por todo el mundo. Además, Gru descubre que tiene un hermano gemelo, Dru y deberá decidir si seguirá la tradición delictiva de su familia y se unirá a él para ejecutar un último gran golpe.
10_ Spider-Man: No Way Home
Con su identidad expuesta, Peter Parker ya no puede mantener separadas su vida cotidiana y las grandes responsabilidades de ser un superhéroe. Al solicitar la ayuda del Doctor Strange, la situación se vuelve todavía más arriesgada, lo que lo empuja a comprender lo que en verdad implica ser Spider-Man.