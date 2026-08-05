En esta noticia ¿En qué casos pueden surgir problemas para viajar?

Las autoridades migratorias y de documentación pueden reforzar los controles de identidad de los viajeros mediante el uso de datos biométricos, como fotografías, huellas dactilares y otros elementos de identificación y cotejarlas con la información del sistema con el pasaporte físico. Estos mecanismos buscan comprobar que la persona que presenta un documento de viaje corresponde con su identidad y permiten realizar verificaciones en los puntos de entrada y salida.

Por ello, los viajeros deben mantener en orden su documentación y atender los requisitos que correspondan al momento de realizar trámites migratorios o de expedición y renovación de documentos como e pasaposrte. La falta de actualización de datos biométricos podrían generar demoras y retrasos en los pasos migratorios.

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¿En qué casos pueden surgir problemas para viajar?

Los controles migratorios y aeroportuarios pueden impedir o retrasar el tránsito de una persona cuando existen inconsistencias o incumplimientos relacionados con su documentación. Entre los principales aspectos que conviene revisar antes de viajar se encuentran:

Pasaporte vigente y en buen estado: un documento deteriorado puede generar problemas durante los controles.

Datos personales e identidad: la información del pasaporte debe corresponder con la identidad del viajero.

Requisitos del país de destino: algunos países establecen condiciones específicas sobre la vigencia mínima del pasaporte, visas o autorizaciones electrónicas.

Controles biométricos: las autoridades pueden utilizar fotografías, huellas u otros datos para verificar la identidad del viajero.

Documentación migratoria: los extranjeros residentes deben contar con los documentos migratorios que acrediten su situación en México.

En consecuencia, antes de viajar es recomendable verificar la vigencia y el estado del pasaporte, así como los requisitos migratorios establecidos por el país al que se pretende ingresar.