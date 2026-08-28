Confirmado por las Fuerzas Armadas | Jóvenes de entre 18 y 39 años deberán integrar el Ejército si salen sorteados.

El Servicio Militar Nacional (SMN) continúa siendo una obligación establecida en México y se rige por las disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Este deber está contemplado en la legislación mexicana y alcanza a quienes cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades.

Además de los jóvenes que cumplen 18 años, también deben regularizar su situación militar los llamados remisos, es decir, quienes tienen entre 18 y 39 años y aún no realizaron el trámite correspondiente. Los mexicanos que residen en el extranjero también pueden gestionar el proceso mediante los consulados mexicanos.

Una vez que realizan el registro, los participantes deben intervenir en el sorteo del Servicio Militar Nacional, mediante el cual se determina la modalidad en la que cumplirán con esta obligación. Quienes sean asignados a realizar actividades de adiestramiento militar deberán cumplir con la instrucción correspondiente, mientras que los demás deberán seguir el procedimiento indicado por las autoridades. Militar Nacional: quiénes están obligados a tramitar la cartilla militar

De acuerdo con la SEDENA, el Servicio Militar Nacional es obligatorio para los hombres mexicanos por nacimiento o naturalización que cumplan 18 años durante el año correspondiente a su generación. También deben presentarse los remisos, es decir, quienes tienen entre 18 y 39 años y todavía no cuentan con su cartilla militar.

Las mujeres pueden participar de manera voluntaria, pero no están obligadas por la legislación vigente. Asimismo, los mexicanos que viven fuera del país pueden iniciar el trámite mediante los consulados de México, con el objetivo de regularizar su situación militar.

En el caso del proceso correspondiente a la Clase 2008, la SEDENA informó que el sorteo se realizará durante noviembre de 2026. Quienes resulten encuadrados en esa instancia deberán realizar su adiestramiento durante 2027, conforme al calendario oficial que establezcan las autoridades militares.

La SEDENA informó que el sorteo se realizará durante noviembre de 2026. ChatGPT

Sorteo del Servicio Militar Nacional: quiénes deben realizar el adiestramiento militar

El Servicio Militar Nacional utiliza un sorteo con bolas de distintos colores para determinar la modalidad en la que cada ciudadano deberá cumplir con su obligación. La bola blanca corresponde al servicio encuadrado, que implica acudir al adiestramiento presencial. En determinadas entidades también puede utilizarse la bola azul para esta modalidad, mientras que la bola negra significa quedar a disposición, sin acudir regularmente a las actividades de instrucción.

El proceso contempla diferentes etapas, entre ellas el alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación. Las personas que sean asignadas al adiestramiento pueden cumplirlo mediante un esquema intensivo de tres meses de lunes a viernes o asistir los sábados durante seis meses, de acuerdo con la modalidad correspondiente.

La capacitación consiste en una instrucción cívico-militar básica que puede incluir contenidos relacionados con primeros auxilios, protección civil, civismo y nociones básicas sobre el manejo de armamento.

Cartilla militar liberada: para qué sirve y cuándo puede ser necesaria

La cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento que puede ser requerido para ingresar a determinadas dependencias gubernamentales, corporaciones policiales, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y algunas instituciones de formación militar.

También puede solicitarse en determinados procedimientos relacionados con permisos de portación de armas, por lo que contar con la cartilla liberada puede resultar necesario para realizar ciertos trámites específicos.

Al mismo tiempo, las autoridades aclaran que no contar con la cartilla liberada no impide realizar diversos trámites civiles, como solicitar un pasaporte, obtener un título universitario o viajar al extranjero. Por ello, la utilidad del documento depende principalmente de los requisitos establecidos para ciertos empleos y procesos específicos.