La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026 en México es de 12.25 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.30%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.27 pesos y un mínimo de 12.25 pesos.

La cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó 0.90% y en el último año acumuló un descenso de 6.09%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró vaivenes casi alternados que denotan volatilidad, pero con un leve sesgo alcista y un avance acumulado moderado al cierre del periodo.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, cuyo valor es del 6.31%.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que su valor ha incrementado en relación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional.

A pesar de la tendencia positiva actual, es importante monitorear los factores económicos que podrían afectar esta dirección en el futuro.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas en México únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro y el tipo de cambio en sitios oficiales (Banco de México, Profeco o Condusef) y compara comisiones antes de entregar efectivo. Evita cambistas callejeros y kioscos en aeropuertos por sus tasas desfavorables. Lleva identificación vigente, solicita y conserva el comprobante y cuenta el dinero frente al cajero. Revisa los billetes (marcas de agua, hilo de seguridad y relieve) y no compartas datos personales innecesarios.

para finalizar, si usas cajeros, prefiere aquellos dentro de sucursales, cubre el NIP y desconfía de dispositivos extraños; retira en pesos y rechaza la conversión dinámica. Considera pagar con tarjeta sin comisiones por cambio y notifica a tu banco tu estancia en México para evitar bloqueos. No transportes grandes sumas; divide el efectivo y usa discretamente una riñonera o bolsillo interior. Mantente atento a tu entorno y utiliza transporte seguro al salir con efectivo.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".