El euro cotiza a 19.75 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 28 de agosto de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.05%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.79 pesos y un mínimo de 19.77 pesos.

En la última semana, la cotización del euro subió 7.14%, pero en el último año cayó 7.86%, evidenciando un repunte reciente tras un desempeño anual negativo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

La cotización del Euro mostró una clara tendencia alcista en los últimos 10 días, con dos retrocesos puntuales a mitad y hacia el final del periodo y cierre en alza.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 19.6 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro es del 2.43%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.53%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 en +3. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha estado fortaleciendo su valor frente a otras divisas. Este aumento en la cotización sugiere un optimismo en los mercados y podría estar relacionado con factores económicos favorables.

Por otro lado, es importante observar que esta tendencia alcista puede ser temporal y depende de diversos factores económicos y políticos en la eurozona. Un seguimiento continuo es esencial para entender si esta tendencia se consolidará en el futuro cercano.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".