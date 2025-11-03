Una masa de aire frío está azotando la Ciudad de México y alrededores, provocando que las autoridades activen la Alerta Amarilla ante la previsión de temperaturas que podrían caer hasta los 4 °C durante el lunes 3 de noviembre.

El fenómeno, que marca el inicio anticipado de la temporada invernal, afectará principalmente a las zonas altas de la capital, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Checa a continuación toda la información al respecto para mantenerte alerta y evitar mayores complicaciones por el frío.

Alerta amarilla por bajas temperaturas este lunes 3 de noviembre

Las autoridades de la SGIRPC informaron que el frente frío provocará descensos severos de temperatura, especialmente en zonas altas de ciertas alcaldías. Se estima que, en algunas demarcaciones, el termómetro podría llegar a marcar entre 4 y 6 °C.

La comisión de protección civil destacó que este tipo de avisos permiten dar tiempo a la población para tomar medidas de precaución , restringir la exposición al frío y cuidar a niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Las zonas más afectadas de la CDMX por el frío

Las zonas más afectadas por esta masa de aire frío serán principalmente las alcaldías ubicadas en áreas montañosas o con mayor altitud de la Ciudad de México. De acuerdo con la SGIRPC, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan concentran las condiciones más frías debido a su ubicación geográfica y la presencia de corrientes de aire provenientes del norte.

En estos puntos, se espera que el descenso térmico sea más intenso durante la madrugada y primeras horas de la mañana, mientras que el resto de la capital experimentará un ambiente fresco con cielo despejado y vientos moderados.

Recomendaciones para las bajas temperaturas

Abrígate adecuadamente: utiliza varias capas de ropa y cubre cuello, manos y cabeza para conservar el calor corporal.

Evita los cambios bruscos de temperatura: procura no pasar de lugares muy fríos a espacios cálidos de forma repentina, especialmente durante la madrugada.

Mantén tu hogar protegido del frío: cierra bien puertas y ventanas para evitar corrientes de aire y usa calentadores o estufas de manera segura.

Consume alimentos y bebidas calientes: ayudan a mantener la temperatura corporal estable durante las horas más frías.

Cuida a los más vulnerables: niños, adultos mayores y personas con , adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias deben limitar su exposición al frío durante la noche y primeras horas del día.