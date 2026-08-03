En el caso de que un ser querido muera, no solo se experimenta la angustia, sino que también emergen las responsabilidades legales. En tal circunstancia, los herederos deben determinar si aceptan la herencia, dado que el impacto fiscal puede convertir lo que inicialmente se percibía como una bendición en una nueva preocupación.

Es fundamental que los herederos evalúen cuidadosamente las implicaciones fiscales y legales que conlleva la aceptación de la herencia, ya que esto puede influir significativamente en su situación financiera futura.

Se despide el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden eludir el pago si en el testamento se incluye esta cláusula (foto: archivo).

Cómo solicitar una herencia y el impuesto de sucesiones

En España, todos los herederos deben pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Esto se aplica sin importar dónde se encuentren los bienes o el lugar de residencia del fallecido.

Si los herederos no cuentan con fondos disponibles, pueden utilizar parte del dinero de la propia herencia, siempre que el testamento haya establecido que el tercio de libre disposición estará destinado a este pago.

Se despide el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden eludir el pago si en el testamento se incluye esta cláusula (foto: archivo).

Sucesiones: documentación necesaria para que los herederos puedan cobrar

El Banco de España, a través de su sitio web, ha proporcionado a los herederos las directrices necesarias para formalizar este proceso. En primer lugar, es necesario que soliciten:

El certificado de defunción del causante.

El certificado del Registro de Actos de Última Voluntad.

Una copia autorizada del testamento más reciente o, en su defecto, la declaración de herederos abintestato.

En relación a este aspecto, tal como ha establecido el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto".

Una vez que se haya recopilado la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de suma importancia:

El documento de adjudicación y partición de la herencia.

La justificación del pago del impuesto sobre sucesiones, o la correspondiente exención.

Guía para el pago del impuesto de sucesiones

La acreditación del pago o la exención del impuesto es un requisito indispensable para la disposición de los fondos. La normativa vigente faculta a las entidades bancarias para autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el fin de satisfacer la obligación tributaria.

Para llevar a cabo el pago, es suficiente con realizar la solicitud en la entidad financiera. Una vez que se haya presentado la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Finalmente, este cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto.