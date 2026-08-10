El remedio casero se popularizó por su sensación de alivio y bienestar.

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En Colombia, cada vez más personas recurren a remedios caseros sencillos para aliviar el cansancio después de una jornada larga, y uno de los más mencionados es lavarse los pies con sal gruesa durante 15 minutos. Aunque esta práctica no reemplaza ningún tratamiento médico, especialistas en cuidado personal y bienestar coinciden en que puede ayudar a relajar los pies y generar una sensación de descanso al final del día.

La popularidad del baño de pies con sal gruesa ha crecido especialmente entre quienes pasan muchas horas de pie, caminan largas distancias o sienten pesadez en las piernas. La recomendación de hacerlo durante 15 minutos se relaciona con el tiempo suficiente para que el agua tibia y la sal actúen sobre la piel sin resecarla en exceso.

¿Para qué sirve lavarse los pies con sal gruesa?

El principal beneficio atribuido a esta práctica es la sensación de alivio y relajación. Al sumergir los pies en agua tibia con sal gruesa, muchas personas perciben:

Menor sensación de cansancio.

Relajación de los músculos del pie.

Sensación de frescura después de caminar o estar de pie.

Mayor confort al terminar el día.

La sal gruesa también ayuda a suavizar temporalmente la piel endurecida y facilita la limpieza de los pies, especialmente en zonas como talones y plantas.

Para qué sirve lavarse los pies con sal gruesa y por qué recomiendan hacerlo durante 15 minutos. Imagen creada con IA - ChatGPT

¿Por qué recomiendan hacerlo durante 15 minutos?

Los 15 minutos suelen considerarse un tiempo moderado para obtener una sensación de bienestar sin exponer la piel demasiado tiempo al agua con sal. Un baño más corto puede resultar insuficiente para relajarse, mientras que uno muy prolongado podría resecar la piel, sobre todo en personas con pies sensibles.

Además, ese tiempo permite permanecer sentado, descansar y reducir la tensión acumulada durante el día.

¿Cómo hacer un baño de pies con sal gruesa en casa?

Usted puede prepararlo de forma sencilla con ingredientes que normalmente tiene en casa:

Materiales

Un recipiente amplio.

Agua tibia (no caliente).

2 o 3 cucharadas de sal gruesa.

Toalla limpia.

Paso a paso

Llene el recipiente con agua tibia. Agregue la sal gruesa y revuelva hasta distribuirla. Introduzca los pies y manténgalos en remojo durante 15 minutos. Séquelos bien, especialmente entre los dedos. Si lo desea, aplique una crema hidratante.

¿Qué beneficios tiene lavarse los pies con sal gruesa antes de dormir?

Muchas personas prefieren realizar este baño por la noche porque el agua tibia favorece la sensación de relajación previa al descanso. Aunque no existen pruebas de que cure el insomnio, sí puede convertirse en un ritual de desconexión y autocuidado.

¿Cuándo no se recomienda lavarse los pies con sal gruesa?

Es importante evitar esta práctica o consultar a un profesional de salud si usted tiene:

Heridas abiertas.

Infecciones en la piel.

Diabetes con alteraciones de sensibilidad en los pies.

Problemas circulatorios importantes.

Irritación o alergia a la sal.

Si aparece ardor intenso, enrojecimiento o dolor, suspenda el baño de pies.