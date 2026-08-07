Baño de pies con agua tibia, sal y aceite de oliva como parte de una rutina de cuidado personal.

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Los pies suelen ser una de las partes del cuerpo que más sufren durante el invierno, cuando las bajas temperaturas y la falta de humedad pueden favorecer la aparición de piel seca, durezas y talones agrietados. Por eso, algunos cuidados caseros que combinan agua tibia, sal y aceite de oliva se incorporaron a las rutinas de bienestar de muchas personas.

La información sobre esta práctica y sus posibles beneficios para el cuidado de la piel fue difundida en recomendaciones de bienestar y cuidado personal, aunque no debe considerarse un tratamiento para enfermedades o lesiones de los pies.

Los efectos de la sal y el aceite de oliva sobre la piel de los pies

El baño de pies con agua tibia puede generar una sensación de relajación y ayudar a suavizar temporalmente las zonas endurecidas. Al incorporar sal gruesa o marina, se busca complementar la limpieza de la piel y facilitar la eliminación de algunas impurezas y asperezas.

Baño de pies con agua tibia, sal y aceite de oliva como parte de una rutina de cuidado personal. Imagen creada con IA

El aceite de oliva, por su parte, contiene ácidos grasos y compuestos antioxidantes que pueden contribuir a mantener la piel hidratada. Aplicarlo después del baño permite masajear zonas especialmente resecas, como los talones y la planta de los pies.

La combinación no elimina por sí misma las enfermedades de la piel ni las lesiones, pero puede formar parte de una rutina básica de hidratación cuando los pies están sanos.

Cómo preparar un baño de pies con sal y aceite en casa

La preparación es sencilla y no requiere productos especiales. Para realizarla, se puede seguir este procedimiento:

Llenar un recipiente suficientemente grande con agua tibia. Añadir dos o tres cucharadas de sal gruesa o marina. Introducir los pies durante unos 15 o 20 minutos. Retirarlos y secarlos cuidadosamente, sobre todo entre los dedos. Aplicar unas gotas de aceite de oliva sobre la piel. Masajear suavemente los talones, la planta y los dedos hasta que el aceite se distribuya.

Muchas personas realizan este cuidado por la noche, ya que el baño tibio y el masaje pueden generar una sensación de descanso antes de dormir.

Qué beneficios puede aportar y en qué casos conviene evitarlo

Entre los efectos que se atribuyen a esta rutina se encuentran la sensación de alivio después de un día de actividad, la suavización de zonas endurecidas y una mejor hidratación de la piel seca.

Sin embargo, no es conveniente utilizar baños con sal sobre heridas abiertas, ampollas importantes, infecciones o lesiones cutáneas, porque pueden provocar irritación y molestias.

La hidratación ayuda a combatir la resequedad y las durezas que pueden aparecer en los pies durante el invierno. Fuente: Shutterstock Shutterstock

También deben tener especial precaución las personas con diabetes, alteraciones de la circulación o problemas de sensibilidad en los pies. En estos casos, lo recomendable es consultar previamente con un profesional de la salud antes de recurrir a tratamientos caseros.

Los cuidados que ayudan a proteger los pies durante el invierno

El baño con sal y la aplicación de aceite no sustituyen los hábitos básicos de higiene e hidratación. Para mantener la piel en buenas condiciones durante los meses fríos también es importante lavar y secar correctamente los pies todos los días, prestando especial atención a los espacios entre los dedos.

El uso de medias limpias y calzado que permita una adecuada ventilación también ayuda a controlar la humedad. Además, se recomienda utilizar regularmente una crema hidratante específica para los pies y evitar retirar las durezas con objetos cortantes.

Si aparecen grietas profundas, sangrado, dolor persistente, inflamación, secreciones, cambios de color o signos de infección, como enrojecimiento y aumento de temperatura, es necesario consultar con un médico o podólogo. En personas con diabetes o problemas circulatorios, una lesión en los pies requiere todavía mayor atención.