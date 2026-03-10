El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM publicó un posicionamiento en el que expresó su apoyo al pueblo de Cuba y cuestionó directamente las políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump contra la isla caribeña. En el documento, la institución académica sostuvo que el bloqueo impuesto por Estados Unidos ha agravado la situación económica y social del país. La UNAM afirmó que la crisis actual está vinculada con las restricciones externas que afectan el acceso a recursos esenciales. En su posicionamiento, la universidad expresó “su profunda solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria que atraviesa”, señalando que esta situación se deriva del bloqueo impuesto por Estados Unidos durante más de seis décadas. El documento también retoma declaraciones del coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en la isla, quien advirtió que la situación ha desencadenado un “estrés humanitario multidimensional” que impacta directamente en la vida cotidiana de la población cubana. Además del pronunciamiento sobre Cuba, el Consejo Universitario señaló que sigue con atención la crisis política en Venezuela tras la operación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, y expresó su deseo de que se restablezca la soberanía del país. La UNAM subrayó que rechaza “firmemente el uso de la fuerza en América Latina y el Caribe” y cualquier forma de intervención extranjera. La UNAM también reiteró su llamado al respeto de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos.