En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

Entre dichas festividades se encuentra El Día Mundial de la Alegría, un día no festivo que se celebra cada sábado, 1 de agosto de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Mundial del Parkinson (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el sábado 1 de agosto?

El Día Mundial de la Alegría se celebra el 1 de agosto y fue instaurado en 2010 por Alfonso Becerra en un Congreso de Gestión Cultural en Chile. Desde sus inicios, esta fecha ha sido conmemorada en varios países y ha crecido hasta convertirse en una celebración universal que promueve la importancia de la alegría en nuestras vidas.

Este día sirve no solo para celebrar la alegría como una emoción, sino también para reflexionar sobre su impacto transformador. La alegría se manifiesta de diferentes maneras, desde una risa hasta un abrazo y su capacidad para mejorar el bienestar físico y emocional de las personas es indiscutible.

La celebración del Día Mundial de la Alegría nos invita a reconocer y compartir aquellas cosas que nos hacen felices, como pasar tiempo con amigos, disfrutar de la naturaleza o simplemente sonreír. Es un momento propicio para contagiarnos de este hermoso sentimiento y reflexionar sobre cómo podemos incorporarlo más en nuestra vida diaria.

Fuente: narrativas-es

¿Cómo celebrar Día Mundial de la Alegría?

Para celebrar el Día Mundial de la Alegría, puedes empezar por compartir momentos felices con tus seres queridos. Organiza una reunión con amigos donde puedan disfrutar de música, juegos y una buena comida. Una actividad al aire libre como un paseo por la playa o un día en la montaña también puede propiciar risas y alegría compartida.

Otra forma de celebrar es realizar acciones que generen felicidad, como hacer un gesto amable hacia alguien más, sonreír a los que te rodean o disfrutar de un sabor dulce como un helado. Escuchar tus canciones favoritas o ver una película que te haga reír son excelentes maneras de conectarte con ese sentimiento tan transformador. Recuerda que la alegría se multiplica cuando se comparte.