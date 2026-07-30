En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el transcurso del jueves, 30 de julio de 2026 , la población de España celebra

el

Día Internacional de la Amistad

Día Internacional de la Amistad (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el jueves 30 de julio?

El Día Internacional de la Amistad, que se celebra el 30 de julio, es un reconocimiento a la importancia de la amistad como un vínculo capaz de unir a personas de diversas culturas y orígenes. Este sentimiento desinteresado tiene la fuerza de romper barreras y promover la solidaridad entre los seres humanos, lo que lo convierte en un elemento esencial para construir un mundo más pacífico y justo.

La iniciativa de establecer este día proviene de la Asamblea General de Naciones Unidas, que proclamó el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad en 2011, tras la propuesta de la Cruzada Mundial de la Amistad. Su objetivo es utilizar la amistad como una herramienta que contribuya a la paz mundial, combatiendo la violencia y la pobreza y fomentando una sociedad más equitativa y sostenible.

La celebración de este día varía en diferentes países, donde se realizan actividades para honrar la amistad. Desde reuniones informales entre amigos hasta eventos más organizados, como compartir comidas y realizar juegos, el Día Internacional de la Amistad se convierte en una oportunidad para fortalecer los lazos y recordar la importancia de tener amigos que nos acompañen en nuestras vidas.

¿Cómo celebrar Día Internacional de la Amistad?

Para celebrar el Día Internacional de la Amistad, puedes reunir a tus amigos más cercanos y compartir una comida en un ambiente agradable. Cada uno puede aportar un plato típico o su comida favorita, creando así una rica variedad para disfrutar juntos. Esta reunión puede hacerse en casa, en un parque o en un lugar especial que les honre como grupo.

Además de la comida, organiza actividades que fomenten la diversión y el compañerismo, como ver películas sobre la amistad, jugar al Amigo Invisible o simplemente compartir anécdotas y risas. Lo importante es aprovechar este día para fortalecer los lazos que los unen y crear recuerdos inolvidables.