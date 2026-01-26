México ratificó su meta turística para el sexenio: posicionarse como el quinto país más visitado del mundo. Así lo expresó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina realizada en la Base Aeronaval de Veracruz, donde reconoció que se trata de un objetivo de alto alcance.

“Nos planteamos una meta muy ambiciosa: avanzar del sexto al quinto lugar entre los países más visitados del mundo. Ese es el propósito de esta administración y confiamos en lograrlo. La secretaria de Turismo está realizando un gran trabajo, al igual que las y los gobernadores en sus estados”, afirmó.

Claudia Sheinbaum confirmó el objetivo de posicionar a México como el quinto país más turístico del mundo Fuente: EFE Isaac Esquivel

La mandataria destacó además los resultados recientes del sector. Entre enero y noviembre de 2024 se registraron 77.4 millones de visitantes internacionales, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra creció 13.4%, al alcanzar 88.1 millones de turistas. A la par, destacó que el gasto de los visitantes también mostró un aumento.

¿Cuáles son los países con mayor turismo en el mundo?

El ranking de los países con mayor visita turística a nivel global está encabezado por:

Francia

España

Estados Unidos

Italia

Turquía

Francia suele ocupar el primer lugar, impulsada por su oferta cultural, su patrimonio histórico y los eventos internacionales de gran escala, como los Juegos Olímpicos. España y Estados Unidos se mantienen muy cerca en el ranking.

Dentro de los diez destinos más visitados también figuran China, México, Reino Unido, Alemania y Tailandia, lo que confirma a Europa y América del Norte como algunas de las regiones con mayor peso en el turismo internacional.

¿Cuáles es la relación de México y Estados Unidos hoy?

Claudia Sheinbaum reiteró que la postura de México frente a Estados Unidos es clara y firme. Desde Veracruz, retomó los principios que rigen la relación bilateral, en medio de la controversia por el aterrizaje de una aeronave estadounidense en el Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México.

La presidenta explicó que el entendimiento entre ambos países se sostiene en cuatro ejes aceptados por Washington:

Respeto a la soberanía y a la integridad territorial Responsabilidad compartida pero diferenciada en materia de seguridad Respeto y confianza mutua Cooperación sin subordinación

“Estados Unidos realiza sus operaciones en su territorio, así como nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos en el nuestro. Esos son los principios que rigen nuestra cooperación”, señaló.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que el viaje de elementos de su dependencia en la aeronave estadounidense respondió a una invitación del Comando Norte, en Mississippi. Precisó que se trata de capacitaciones que se llevan a cabo desde hace años y que cada una cuenta con el respaldo formal correspondiente, ya sea por invitación de Estados Unidos o por solicitud del gobierno mexicano.