En San Luis Potosí, el gobierno estatal puso en marcha un programa integral que permite a miles de ciudadanos obtener sus documentos de circulación de manera gratuita o con descuentos significativos . Esta medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares y reducir la circulación de automóviles sin la documentación correspondiente.

La iniciativa generó gran expectativa entre la población, sobre todo entre quienes habían pospuesto la renovación de sus documentos por motivos económicos. Con estos beneficios, las autoridades pretenden fomentar una cultura de responsabilidad vial y asegurar que todos los conductores cuenten con los permisos necesarios para transitar por las calles del estado sin riesgo.

San Luis Potosí ofrece licencias de conducir permanentes y placas gratuitas para los residentes, así como beneficios en la tarjeta de circulación, para facilitar el cumplimiento de obligaciones vehiculares. Fuente: Shutterstock.

¿Quiénes pueden obtener su licencia de conducir sin costo en San Luis Potosí?

El beneficio más destacado de este programa es la obtención gratuita de la licencia de conducir permanente, un documento que normalmente representa un gasto considerable para las familias. Lo más relevante de esta medida es su carácter universal: cualquier residente del estado puede acceder a ella, sin importar si se trata de una primera expedición o una renovación.

Para los conductores novatos que nunca tramitaron este documento, esta es una oportunidad única de obtener su licencia de conducir sin realizar ningún pago. Históricamente, el costo de una licencia permanente fue un obstáculo para muchos jóvenes que desean comenzar a conducir legalmente. Ahora, ese impedimento económico desaparece por completo durante este periodo promocional.

Los conductores que ya poseen una licencia, pero necesitan renovarla también están contemplados en el programa. Esto significa que quienes tienen licencias vencidas o próximas a vencer pueden actualizarlas sin costo alguno, regularizando así su situación y evitando futuras multas por circular con documentación obsoleta.

La modalidad permanente de la licencia es otro factor importante a considerar. A diferencia de las licencias temporales que requieren renovaciones periódicas, la permanente ofrece una vigencia extendida que ahorra tiempo y dinero a largo plazo.

Uno por uno, todos los beneficios disponibles en San Luis Potosí. Gobierno de San Luis Potosí

Placas y tarjetas de circulación: los beneficios complementarios para tu vehículo

El programa de apoyos vehiculares del estado no se limita únicamente a las licencias de conducir. Las autoridades diseñaron un paquete integral que abarca otros documentos esenciales para la circulación legal de vehículos en San Luis Potosí.

Las placas vehiculares gratuitas están disponibles exclusivamente para automóviles de origen potosino. Este beneficio elimina por completo el costo de este trámite para quienes cumplen con el requisito de origen del vehículo. Es importante destacar que esta gratuidad aplica a las placas estándar del estado, permitiendo que los propietarios cumplan con la normatividad sin realizar ningún desembolso.

Para aquellos entusiastas del fútbol que desean mostrar su apoyo al Mundial 2026, existen tres diseños especiales de placas conmemorativas. Aunque estas placas temáticas no son gratuitas, su precio se estableció en 500 pesos, una tarifa que incluye el par completo de placas y el engomado correspondiente.

La tarjeta de circulación también experimenta modificaciones importantes en su esquema de cobro. Durante 2026, los propietarios de vehículos únicamente deberán cubrir el costo del control vehicular, establecido en 1,400 pesos. El documento de la tarjeta de circulación en sí no generará ningún cargo adicional, lo que representa un ahorro sustancial en comparación con años anteriores donde ambos conceptos se cobraban por separado.

¿Cómo solicitar estos beneficios antes de que expire la promoción?

La Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí puso en marcha un programa que permite a los ciudadanos obtener documentos de circulación con descuentos o de manera gratuita. A diferencia de los trámites tradicionales, la solicitud se realiza exclusivamente por WhatsApp al número +52 1 444 390 7284, donde se brindará información sobre requisitos y pasos a seguir.

El programa es por tiempo limitado, con vigencia hasta el 30 de enero de 2026. Se recomienda tener a la mano identificación oficial, comprobante de domicilio y documentación del vehículo, como factura, tarjeta de circulación y comprobantes de control vehicular.