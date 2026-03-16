El proceso para obtener la visa americana puede implicar, en ciertos casos, el abono de una tarifa especial. Una de las categorías más relevantes es la tarifa de reciprocidad, que exige a los extranjeros que deseen viajar a los Estados Unidos un pago adicional. Específicamente, los ciudadanos extranjeros que cumplan con ciertos requisitos podrán beneficiarse de un beneficio exclusivo en relación con el pago de esta tarifa. Las tasas que se impondrán a los solicitantes de visas de no inmigrante de ciertos países se basan en el principio de reciprocidad. Esto significa que, si un gobierno extranjero establece tasas para ciudadanos estadounidenses en relación con tipos específicos de visas, Estados Unidos aplicará una tasa equivalente a los ciudadanos de dicho país para visas similares. En virtud de lo anterior, los solicitantes mencionados podrían estar obligados a pagar una tasa de emisión de visa una vez que su solicitud haya sido aprobada. La Embajada estadounidense ha informado a través de la red social X que los ciudadanos que deben abonar la tarifa de reciprocidad pueden realizar el pago en línea mediante el siguiente enlace: Pay.gov - Home. Esta modalidad de pago ofrece una mayor seguridad y agilidad a los solicitantes. Es fundamental destacar que esta tarifa no se aplica a las visas de turista (B1/B2). Únicamente algunos solicitantes están obligados a pagar esta tarifa. En caso de ser necesario, el extranjero recibirá un correo de OnsiteFees@state.gov con las instrucciones pertinentes. Los ciudadanos deben considerar ciertas ventajas que son dignas de atención: