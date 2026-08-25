El euro cotiza a 19.76 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 25 de agosto de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.79 pesos y un mínimo de 19.75 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 6.23%, mientras que en el último año registró una variación de -775.73%, indicando un repunte reciente tras un fuerte retroceso anual.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Tras dos jornadas de caída, el Euro encadenó cinco avances, sufrió un retroceso puntual y cerró con dos subidas, dejando un balance neto claramente alcista en los últimos 10 días.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 2.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 5.54%.

Hoy la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en relación con los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en ascenso.

En los días consecutivos, el Euro ha mantenido este comportamiento positivo, lo que sugiere una recuperación en su cotización. Los inversores parecen tener confianza en el Euro, lo que podría influir en su estabilidad futura.

Esta tendencia al alza refleja un optimismo en el mercado sobre la economía europea, aunque se debe seguir monitoreando para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos, casas de cambio y centros cambiarios autorizados; verifica su registro ante la CNBV y en el SIPRES o el Buró de Entidades Financieras de la CONDUSEF. Compara tipo de cambio y comisiones antes de entregar el dinero, confirma el monto neto a recibir, evita cambistas en la calle y, si puedes, evita módulos de aeropuerto por sus tipos menos favorables; prefiere sucursales concurridas y en horarios de oficina.

Solicita y conserva tu recibo con tipo de cambio y comisión, cuenta y revisa los billetes frente al cajero (incluidas medidas de seguridad) y no aceptes presiones. Si usas cajeros, hazlo dentro de bancos, cubre tu NIP y limita el efectivo que transportas; considera tarjetas con bajas comisiones por tipo de cambio. Para montos altos, lleva identificación, conoce los límites y reportes antilavado vigentes y guarda comprobantes por si requieres aclaraciones ante tu banco o la CONDUSEF.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.