La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 25 de agosto de 2026 en México es de 12.23 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó 0.27%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.25 pesos y un mínimo de 12.23 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense retrocedió -0.36% y en el último año acumula una caída de -6.77%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense fue volátil y sin tendencia clara: hubo el mismo número de subidas y bajadas, con una racha de caídas al inicio, otra de avances a mitad del periodo y un cierre en retroceso.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.13%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 6.32%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. En los días anteriores, se ha notado un incremento constante en su valor, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Esta alza, en comparación con los días pasados, sugiere una recuperación económica que podría estar impulsando la demanda del Dólar canadiense. Sin embargo, es importante seguir de cerca cualquier factor externo que pueda influir en este comportamiento.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.