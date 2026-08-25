La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 25 de agosto de 2026 en México es de 16.94 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.03%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.96 pesos y un mínimo de 16.92 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió −0,71% y, en el último año, cayó −7,71%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar inició con tres jornadas a la baja, siguió con dos al alza y luego alternó subas y bajas hasta cerrar en descenso; en balance, predominó la presión bajista y no hubo estabilidad.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 16.9 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde tuvo una volatilidad del 7.42%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, dado que el dato -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

En contraste, el comportamiento de la cotización podría reflejar un aumento en la demanda de Dólar a nivel local, fortaleciendo su valor. Sin embargo, es importante seguir monitorizando esta tendencia para comprender si se consolidará o si podría revertirse en el futuro.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos, casas de cambio y centros cambiarios autorizados; verifica su registro ante la CNBV y en el SIPRES o el Buró de Entidades Financieras de la CONDUSEF. Compara tipo de cambio y comisiones antes de entregar el dinero, confirma el monto neto a recibir, evita cambistas en la calle y, si puedes, evita módulos de aeropuerto por sus tipos menos favorables; prefiere sucursales concurridas y en horarios de oficina.

Solicita y conserva tu recibo con tipo de cambio y comisión, cuenta y revisa los billetes frente al cajero (incluidas medidas de seguridad) y no aceptes presiones. Si usas cajeros, hazlo dentro de bancos, cubre tu NIP y limita el efectivo que transportas; considera tarjetas con bajas comisiones por tipo de cambio. Para montos altos, lleva identificación, conoce los límites y reportes antilavado vigentes y guarda comprobantes por si requieres aclaraciones ante tu banco o la CONDUSEF.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.