El abasto de gasolinas en todo el país está garantizado, pese a la ola de violencia que se desató el domingo, después de la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a partir de un operativo implementado por las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad. En este sentido, Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que sus operaciones se desarrollan de forma normal y “se tiene garantizado el abasto y suministro nacional de combustible”. “Cabe señalar que, se mantiene una vigilancia constante para asegurar la integridad física de las instalaciones, así como de las y los trabajadores de Pemex”, aseguró la empresa en un comunicado. El robo de combustible en ductos, conocido como “huachicoleo” y el contrabando de combustible internacional, o bien, “huachicol fiscal”, forman parte de los negocios sucios que realiza el Cártel Jalisco Nueva Generación. La red de robo de combustible ya no se limita a picar ductos para robar gasolina y revenderla al mercado negro en México, sino que implica la construcción de una red internacional que construyó el cártel para pasar combustible a ambos lados de la frontera sin ser descubierto o en contubernio con empresas de Estados Unidos, de acuerdo con información presenada por el Departamento del Tesoro de ese país. Incluso, esa misma dependencia estadounidense ha impuesto sanciones a empresas relacionadas con el contrabando internacional de combustible. Por ejemplo, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, es investigada por presuntamente ayudar al cártel a contrabandear combustible. Durante el año pasado, el robo de combustible tuvo un costo diario para Pemex que se ubicó en un promedio de MXN $72.5 millones. Por su parte, el costo total del contrabando alcanzó ya MXN $600,000 millones. Hasta octubre del año pasado, la titular de la Procuraduría Fiscal, Grisel Galeano, aseguró que se habían presentado más de 100 demandas por un total de MXN $16,000 millones, en los últimos dos años.